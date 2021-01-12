Про них ми дізналися і написали ще чотири роки тому. Українська діаспора в Чикаго організувала свій клуб – Тризуб, який досягнув помітних висот, граючи в індор, популярний серед американців гібрид футболу та футзалу.

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Через деякий час при Тризубі виросла академія футзалу, а зовсім нещодавно наші емігранти оголосили про запуск ще одного амбіційного проекту – футбольного агентства 11Stars.

"Людина-космос! Як він "возить" суперників на полі!"

– Андрію, кілька років тому Тризуб грав у індор соккер. У що граєте зараз?

– Зараз нарешті з’явилася National Futsal Premier League. Вони себе називають професіональною лігою, хоча, на жаль, це не зовсім так. Тому що суддівство просто на жахливому рівні. Організація – на 6 балів із 10. Але загалом хлопці – молодці. Вони роблять велику справу. Тож, як ти вже зрозумів, зараз ми граємо у футзал.

В індор не бігаємо вже давно – понад 2 роки. Можемо зіграти у шоубол хіба що на локальних турнірах і розглядаємо його, як тренування.

– Ця футзальна ліга – найвищий дивізіон по всій території Америки, чи тільки у вашому штаті?

– MidWest, Середній Захід. До ліги входять кілька штатів – Іллінойс, Огайо, Мічиган, Індіана, Айова тощо. Минулого року повинен був підключитися Вісконсин, але через ковід виникла заминка. А ще у 2020-му планували долучитися Пенсильванія, Меріленд, Нью-Йорк…

– На яких позиціях перебуває Тризуб і скільки відсотків складу команди – українці?

– У нашому складі, мабуть, відсотків 80 – це українці. Попередній сезон ми, на жаль, не завершили, тому що розпочалась пандемія. Хоча на той момент посідали першу сходинку. Склад перебував у повному порядку, на ходу, чим завдячую тренеру Сергієві Бутенку – чемпіонові світу, який виводив аматорський клуб у Вищу лігу українського футзалу. Це людина, яка зліпила із нас дуже серйозну бойову одиницю. Кожне тренування Бутенка не схоже на попереднє. До нас навіть приходили з інших команд – щоб на власні очі побачити найвищий тренерський пілотаж.

Турнірна таблиця станом на 11 січня 2021 року

– Хто з професіоналів виступає за Тризуб?

– До нас приєднався Гвозден Лонцович – він виступав на професіональному рівні у Чорногорії. Людина-космос! Як він "возить" суперників на полі! Також маємо бразильця Дугласа, який грає за Тризуб вже не один рік, тільки-но випадає зручна для нього нагода. Паралельно він пов’язаний контрактом із клубом Амбуш (Major Arena Soccer League).

Назву також Максима Саламаху – колишнього нападника Карпат, Металіста, Дніпра і Вереса. Він начебто з великого футболу, але прекрасно адаптувався й до футзалу. Універсальний гравець, дуже швидкий.

"Бізнес-акули запливають у Каліфорнію"

– Чи прогресує Американська академія футзалу?

– Останніми роками для нас усе складається просто чудово. Запорука успіху – тренерський штаб академії: Денис Ревякін, який викликався до футзальної збірної Молдови; Василь Скрильов, який відіграв 2-3 сезони за львівську Енергію; Денис Болотов починав на воротах московського ЦСКА тощо. Ми демонструємо солідний рівень, і тому батьки до нас тягнуться, ведучи дітей на заняття футзалом.

Навіть під час пандемії ми не скасовували занять. Мій телефон просто розривався. Два роки тому ми розпочинали із 30 дітей, зараз кількість учнів академії зросла у чотири рази. American Futsal Academy, Тризуб і 11Stars – це вже сформована маленька спортивна машина. Ми настільки впевнено почуваємося, що нас бояться (Усміхається). Батьки наших учнів розповідали, що їм надзвонюють з інших клубів: "Навіщо вам той футзал, АФА і Тризуб? Ходіть до нас у великий футбол".

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Тим часом ми граємо на випередження і починаємо розвивати вже й великий футбол. Діти тренуються у нас чотири рази на тиждень – понеділок, середа, п’ятниця, а в суботу відбувається фізична підготовка дітей, яку веде колишній американський футболіст. Він розвиває у них синхронність рук та ніг. Американці дуже люблять чіткість рухів.

– Більшість ваших вихованців – діти українських емігрантів?

– Загалом – так. Україно- та російськомовні. Проте в останні півроку побільшало інших націй – мексиканці, американці, китайці тощо. Про нас дізнаються все більше. У північній частині Іллінойса ми – найбільший та найсильніший клуб.

– Колись інвестором Тризуба були далекобійники. Хто зараз фінансує клуб?

– З того часу все змінилося у кращий бік. Нас викупили DVL Express. Мені імпонує філософія розвитку цієї компанії, і я ні на секунду не засумнівався, що зробив правильний вибір. Олександр Довгаль, співвласник DVL, особисто спонсорує Тризуб, академію та 11Stars, бо бачить у нас хорошу перспективу. Мабуть, у квітні ми розпочнемо будівництво власного спорткомплексу. Хочеться, щоб там було велике футбольне поле, футзальна арена і три маленькі футзальні майданчики для дітей. А ще – фітнес-зал, ресторан-бар, сауна тощо.

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Часто літаю на переговори у Каліфорнію, хоча всі чомусь думають, що на відпочинок (Сміється). Чому туди? Бо саме у Каліфорнію запливають бізнес-акули (Сміється). Спершу почувався там некомфортно, моя англійська – неідеальна. Але зараз мене вже знають. Тепер я практично у "своїй тарілці".

– Наразі майданчики для матчів і тренувань доводиться орендувати?

– Так, і з цим виникають проблеми. Через карантин нам трохи "викручують руки", не надаючи достатнього часу для заняття з дітьми. В ідеалі потрібно 25 годин оренди на тиждень, а виділяють лише половину. Тож доводиться їздити по всіх локальних школах, клубах, щоб знайти місце, де притулитися. Я вдячний батькам, які розуміють нашу ситуацію і продовжують приводити своїх дітей. До минулої п’ятниці (розмова відбулася у грудні, – Футбол 24) вихованці тренувалися на вулиці – при 4 градусах тепла. Хоча Денис Болотов не втрачає оптимізму: "Ми і в сніг бігали" (Усміхається).

"Фалькао тренується щодня – по 6-8 годин"

– Скільки заробляють гравці Тризуба?

– Гроші – невеликі. Але по 100-150 доларів за гру отримують всі. Будемо розвиватися. Хочу, щоб ця сума зросла до 300-350 доларів за матч.

– Свого часу ти розповідав, що у вас принципові заруби із польськими, албанськими та деякими іншими командами. Із ким сперечається Тризуб зараз?

– Це було в індор-лізі, яка охоплювала лише штат Іллінойс. Там є команди, які виступають по 20-25 років – одні й ті самі суперники. У певний момент ми відчули, що переросли рівень тієї ліги, захотілося нових викликів. У National Futsal Premier League поки що найсильніше враження справила команда Акрон із Огайо. Їхній наставник тренує голкіперів у національній футзальній збірній США. У клубі він трішки "чітив" – позбирав хороших студентів із Аргентини, які на батьківщині грали професіонально. Ну нічого. У нас такі ж плани – привезти сильних гравців, зокрема й з України.

– Як нам стало відомо, на перегляд в Олімпік приїжджав 16-річний американець литовського походження Томас Довідайтіс, який виступав, зокрема, за Тризуб. Що можеш про нього розповісти?

– Це – високий нападник, з яким кілька років працював Денис Болотов, як приватний тренер. За Тризуб Томас зіграв небагато – від 12 до 15 матчів. Він є вихованцем однієї із найпотужніших академій Іллінойса, яка виступає офіційним представником збірної Америки. Попри свій юний вік – це справжня машина! Я – досвідчений футзаліст, читаю гру на 2 паси вперед, але проти Томаса мені доводилося вкрай важко. Він дуже спритний і сміливо бере гру на себе. Від нього можна очікувати будь-яких нестандартних ходів.

– Знаю, що ти зіграв проти Фалькао – одного з найлегендарніших футзалістів всіх часів і народів. Як це було?

– Це трапилося у 2019 році, коли мене запросили, як представника нашої академії, на товариський турнір. Чи в порядку 40-річна легенда? Ох, не те слово! Ми дуже добре поспілкувалися із Фалькао у роздягальні перед грою, хоча англійською він володіє доволі слабко. Я поставив йому кілька запитань, які мені не давали спокою.

"Як вам вдається так довго тримати себе у чудовій формі?", – поцікавився зокрема. Фалькао відповів дуже просто: "Кожного дня тренуюся по 6-8 годин". Для нього це – життя. Я його запрошував у Чикаго, ми вели переговори перед пандемією. Він приїде у гості до нашої академії.

Фалькао – дуже добра і відкрита людина. Перед виходом на поле бразилець попросив, щоб ми не діяли проти нього агресивно. А ще усміхнувся і запевнив, мовляв, не збирається грати проти нас у повну силу. Проте під час матчу не втримався і дуже круто мене обіграв кілька разів (Усміхається).

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