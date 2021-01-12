"Чи підписала луганська команда з Шахабом попередній контракт? У мене поки немає такої інформації. Якщо він буде підписаний – на офіційному сайті буде інформація. Я не знаю, звідки ця інформація взялася.

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Чи цікавиться клуб цим гравцем? Клуб не цікавиться, це потрібно щоб тренер цікавився. Клубу все одно, кого підписувати. Яке рішення тренер прийме, так і буде. У нас повний карт-бланш у Скрипника. Кого він побажає, того ми і підпишемо, якщо вдасться", – сказав Оганов у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Шахаб разом з Віктором Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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