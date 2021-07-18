"Артем допоміг нам зрозуміти, що ми на правильному шляху. На його прикладі видно, що все можливо.

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Ніколи не знаєш, коли прийде твій момент, але ти зобов'язаний ним скористатися. Ось Артем і скористався. Наступного року відбудеться чемпіонат світу і для Довбика це великий виклик. Ми допоможемо йому, а він допоможе нам", – сказав головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч перед командою на тренуванні, надихаючи гравців на чергові звершення.

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, о 19:00 команда зіграє останній спаринг у цьому міжсезонні проти луганської Зорі, а вже 26 липня стартує в УПЛ виїзним матчем проти Ворскли.

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