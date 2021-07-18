Динамо ще запланувало контрольний поєдинок проти Уніона – сьомої команди Бундесліги минулого сезону.

Динамо проведе додаткові спаринги з Бешикташем і Фенербахче, – ЗМІ

Відповідна інформація з'явилась у соцмережах клубу Кематен, що виступає у 4-му дивізіоні Австрії. Матч має відбутись 23 липня на стадіоні цього колективу. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про можливі спаринги з Інтером, Бешикташем та Фенербахче у серпні.

До слова, на других зборах кияни вже провели контрольні матчі зі Серветтом (1:1), Сьйоном (2:0), Евіаном (3:0), Ніццою (1:2) та Етуалем (2:0). Попереду на підопічних Луческу ще чекають протистояння з Атлетіком (20 липня) та Вільяреалом (26 липня).

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