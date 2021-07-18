Динамо запланувало ще один спаринг – суперником буде сьома команда Бундесліги
Кияни продовжують активну підготовку до сезону 2021/22, а тому вирішили підшукати чергового спаринг-партнера.
Динамо ще запланувало контрольний поєдинок проти Уніона – сьомої команди Бундесліги минулого сезону.
Динамо проведе додаткові спаринги з Бешикташем і Фенербахче, – ЗМІ
Відповідна інформація з'явилась у соцмережах клубу Кематен, що виступає у 4-му дивізіоні Австрії. Матч має відбутись 23 липня на стадіоні цього колективу. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про можливі спаринги з Інтером, Бешикташем та Фенербахче у серпні.
До слова, на других зборах кияни вже провели контрольні матчі зі Серветтом (1:1), Сьйоном (2:0), Евіаном (3:0), Ніццою (1:2) та Етуалем (2:0). Попереду на підопічних Луческу ще чекають протистояння з Атлетіком (20 липня) та Вільяреалом (26 липня).
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