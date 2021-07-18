Шахаб принес Заре победу над СК Днепр-1, Десна без проблем разобралась с Вересом: спарринги клубов УПЛ
Команды украинской элиты вышли на финишную прямую подготовки к сезону 2021/22.
Контрольные матчи
Десна – Верес – 2:0
Голы: Тотовицкий, ?, Завийский,?
Заря – СК Днепр-1 – 1:0
Гол: Шахаб, 40
Верес провел заключительный седьмой спарринг в это межсезонье. Соперником стала Десна. Северяне быстро открыли счет после стремительной контратаки по правому флангу, которая завершилась точным ударом Тотовицкого после прострела в центр штрафной.
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Десна и Верес обменялись моментами еще до конца первого тайма, а в дебюте второго команда Рябоконя снова забила. Это Завийский воспользовался недоразумением в обороне. У ровенчан моменты имели Гегедош, Гечев и Солдат, но финальный свисток зафиксировал победу Десны – 2:0.
Верес возвращается в Ровно, где у него запланирован еще недельный цикл подготовки к стартовому туру УПЛ против Колоса. Десна же будет противостоять Черноморцу.
СК Днепр-1 и Заря тоже проводили заключительный спарринг на сборах. Обе команды не стеснялись идти в атаку с первых минут, но более меткими были луганчане, в частности – Шахаб. Форвард вышел один на один с голкипером на 40-й минуте и спокойно переиграл его.
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После перерыва подопечные Скрипника продолжили атаковать, но "спортклубовцы" хорошо оборонялись и выбегали в атаки. Несмотря на довольно интересный футбол, команды больше не забивали, а потому Заря празднует минимальную победу над СК Днепр-1.
Теперь коллективы Скрипника и Йовичевича имеют неделю на подготовку к стартовому туру УПЛ сезона 2021/22, где сыграют с Александрией и Ворсклой соответственно.
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