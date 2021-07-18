Контрольные матчи

Десна – Верес – 2:0

Голы: Тотовицкий, ?, Завийский,?

Заря – СК Днепр-1 – 1:0

Гол: Шахаб, 40

Верес провел заключительный седьмой спарринг в это межсезонье. Соперником стала Десна. Северяне быстро открыли счет после стремительной контратаки по правому флангу, которая завершилась точным ударом Тотовицкого после прострела в центр штрафной.

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Десна и Верес обменялись моментами еще до конца первого тайма, а в дебюте второго команда Рябоконя снова забила. Это Завийский воспользовался недоразумением в обороне. У ровенчан моменты имели Гегедош, Гечев и Солдат, но финальный свисток зафиксировал победу Десны – 2:0.

Верес возвращается в Ровно, где у него запланирован еще недельный цикл подготовки к стартовому туру УПЛ против Колоса. Десна же будет противостоять Черноморцу.

СК Днепр-1 и Заря тоже проводили заключительный спарринг на сборах. Обе команды не стеснялись идти в атаку с первых минут, но более меткими были луганчане, в частности – Шахаб. Форвард вышел один на один с голкипером на 40-й минуте и спокойно переиграл его.

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После перерыва подопечные Скрипника продолжили атаковать, но "спортклубовцы" хорошо оборонялись и выбегали в атаки. Несмотря на довольно интересный футбол, команды больше не забивали, а потому Заря празднует минимальную победу над СК Днепр-1.

Теперь коллективы Скрипника и Йовичевича имеют неделю на подготовку к стартовому туру УПЛ сезона 2021/22, где сыграют с Александрией и Ворсклой соответственно.

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