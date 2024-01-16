Директор агентства ProStar зацікавлений у придбанні Заглембє Сосновєц, повідомляє журналіст Томаш Влодарчик.

Хацкевич очолив європейський клуб, – ЗМІ

Нещодавно 0,74% акцій клубу опинилися в руках Рафала Коллінса, якого пов'язують з Шаблієм. Головним тренером Заглембє повинен стати екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич. Він нібито вже отримав польський паспорт. Спортивним директором запрошують ще одного білоруса – Михайла Залевського. Він працював у БАТЕ, але був змушений тікати від режиму Лукашенка.

Заглембє Сосновєц чотири рази вигравав Кубок Польщі і сім разів медалі чемпіонату. Втім, зараз клуб бовтається на дні другого дивізіону, ризикуючи опуститися ще нижче. Шаблій планує викупити контрольний пакет акцій та розпочати перебудову під себе.

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