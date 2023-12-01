До чемпіонату Бельгії вихованець Шахтаря перебрався минулого літа. Кортрейк оформив оренду 20-річного захисника з Локомотива. На Росії Мампассі опинився перед самісіньким повномасштабним вторгненням і, схоже, відразу взяв громадянство окупантів. Принаймні за московських "залізничників" він був заявлений як росіянин і не вважався легіонером.

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Ще до офіційного здійснення цього переходу такі розмови точилися. Мати футболіста вже жила у Москві та всіма силами намагалася перетягнути до себе синочка. Шахтар, розуміючи, що не втримає гравця, витягнув максимум фінансової користі. За інформацією ЗМІ, донеччани заробили близько чотирьох мільйонів євро. Влаштувала цей трансфер агенція ProStar.

Йдеться про компанію Вадима Шаблія, який, до речі, в інтерв'ю говорив, що розмови про зміну громадянства Мампассі – безпідставні чутки. За його словами, гравець просто бачив для себе більше перспектив у чемпіонаті росіян. ProStar люб'язно допомогла все влаштувати. Зрештою, серед українських футболістів важко знайти таких, хто не підписаний з агенцією Шаблія. Однак зараз мова трохи не про це.

Мампассі провів на Росії рік. Стабільно грав у складі Локомотива, але це вже був чемпіонат тоталітарного режиму. Жодних перспектив, адже клуби країни, яка продовжує вбивати українців, ізолювали від цивілізованого світу. Тож уродженець Донецька вирішив, що йому більше не місце в Москві, й почав пробивати собі шлях у Європу. Звісно, він жодним чином не засудив дії Росії, й продовжує мовчати в стилі тимощуків та ордеців.

Другу половину минулого сезону Мампассі провів у Туреччині, а влітку 2023-го перебрався в Бельгію. І ось тут починається найцікавіше. За Кортрейк на сайті Ліги Жупіле він заявлений як українець. Як це можливо, якщо ще рік тому він був "росіянином"? Єдина логічна відповідь – зрадник, отримавши паспорт від окупантів, не здав український і продовжує ним користуватися, коли це вигідно. Адже зараз у Європі бути приналежним до Росії – не найкращий варіант.

Моральний аспект такої поведінки нехай залишиться на совісті футболіста, якщо вона в нього є. Але ж хто допомагає колишньому українцю влаштовувати вояжі у цивілізований світ? З цим питанням спробували розібратися колеги зі SportArena. Найочевидніше в цій ситуації – звернутися до агентів футболіста. Оскільки на Росію Мампассі вивозив Вадим Шаблій та його ProStar, то логічним було звернення до них. За європейський напрямок (і особливо Бельгію) в цій агенції відповідає Сергій Серебренніков. Він у розмові з журналістами заявив, що абсолютно нічого не знає про паспорти колишнього гравця Шахтаря і про те, хто займався переходом у Кортрейк (але точно не він).

Солідарний зі своїм колегою і власник ProStar. Шаблій відповів журналісту SportArena, що компанія більше не співпрацює з Мампассі та не займалася його трансфером у Бельгію. Також Вадим заявив, що у нього немає контактів гравця. Ви все правильно зрозуміли – Шаблій нібито не має контактів футболіста, справи якого його агенція вела багато років. Зрештою, у це можна повірити, якщо захотіти. Може, й справді агенти настільки серйозні патріоти, що повикреслювали зрадника зі свого життя.

Ось тільки тінь на них кидає Кортрейк. Журналісти не задовольнилися відповідями представників ProStar, тому звернулися також до бельгійського клубу. Там підтвердили, що Мампассі заявляли за його українським паспортом. На запитання про агента свого гравця також відповіли дуже чітко – Сергій Серебренніков. Окрім того, на сайті Transfermarkt (а це дуже авторитетний ресурс) Марк досі фігурує як клієнт ProStar.

Не володіючи всією інформацією, важко зробити глобальні висновки. Однак максимально очевидним залишається одне – хтось точно бреше. Або представники агенції Вадима Шаблія, або працівники Кортрейка...

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