Хацкевич став головним тренером Заглембє Сосновєц, повідомляє Динамоманія.

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Зазначається, що білорус вже підписав контракт із клубом. Цікаво, що Заглембє наразі не повідомляв про призначення нового тренера.

Нагадаємо, після звільнення з Динамо у 2019-му білоруський фахівець прийняв запрошення з Росії і очолив волгоградський Ротор, в якому пропрацював 2 роки. Він зумів вивести команду в елітний дивізіон після 16 років перерви, але розвинути успіх там не вдалось. У вересні 2022-го він працевлаштувався у кіпрській Карміотіссі, але протримався там лише півтора місяця.

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