Хацкевич очолив європейський клуб, – ЗМІ
Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич продовжить свою тренерську кар'єру в польській першості.
Хацкевич став головним тренером Заглембє Сосновєц, повідомляє Динамоманія.
"Поїздка у срану Росію": екс-тренер Динамо назвав свій головний футбольний промах
Зазначається, що білорус вже підписав контракт із клубом. Цікаво, що Заглембє наразі не повідомляв про призначення нового тренера.
Нагадаємо, після звільнення з Динамо у 2019-му білоруський фахівець прийняв запрошення з Росії і очолив волгоградський Ротор, в якому пропрацював 2 роки. Він зумів вивести команду в елітний дивізіон після 16 років перерви, але розвинути успіх там не вдалось. У вересні 2022-го він працевлаштувався у кіпрській Карміотіссі, але протримався там лише півтора місяця.
Хацкевича зрадили найближчі соратники – ще однієї помилки його репутація не переживе