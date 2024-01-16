Шаблий планирует выкупить кризисный польский клуб и уже пригласил экс-тренера Динамо, – журналист
Одиозный украинский агент Вадим Шаблий может получить целый клуб за границей.
Директор агентства ProStar заинтересован в приобретении Заглембе Сосновец, сообщает журналист Томаш Влодарчик.
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Недавно 0,74% акций клуба оказались в руках Рафала Коллинса, которого связывают с Шаблием. Главным тренером Заглембе должен стать экс-наставник Динамо Александр Хацкевич. Он якобы уже получил польский паспорт. Спортивным директором приглашают еще одного белоруса – Михаила Залевского. Он работал в БАТЭ, но был вынужден бежать от режима Лукашенко.
Заглембе Сосновец четырежды выигрывал Кубок Польши и семь раз медали чемпионата. Впрочем, сейчас клуб болтается на дне второго дивизиона, рискуя опуститься еще ниже. Шаблий планирует выкупить контрольный пакет и начать перестройку под себя.
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