Директор агентства ProStar заинтересован в приобретении Заглембе Сосновец, сообщает журналист Томаш Влодарчик.

Хацкевич возглавил европейский клуб, – СМИ

Недавно 0,74% акций клуба оказались в руках Рафала Коллинса, которого связывают с Шаблием. Главным тренером Заглембе должен стать экс-наставник Динамо Александр Хацкевич. Он якобы уже получил польский паспорт. Спортивным директором приглашают еще одного белоруса – Михаила Залевского. Он работал в БАТЭ, но был вынужден бежать от режима Лукашенко.

Заглембе Сосновец четырежды выигрывал Кубок Польши и семь раз медали чемпионата. Впрочем, сейчас клуб болтается на дне второго дивизиона, рискуя опуститься еще ниже. Шаблий планирует выкупить контрольный пакет и начать перестройку под себя.

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