Український оборонець Динамо, який на правах оренди виступає за польський клуб, у першому ж повноцінному для себе матчі потрапив у трійку найкорисніших футболістів своєї команди.

Легія оголосила номінантів на звання найкращого гравця за підсумками матчу 19-го туру чемпіонату Польщі проти Гурніка.

Шабанов переможно дебютував у основі Легії – динамівець врятував свою команду перед вирішальним голом

До списку претендентів потрапили троє гравці: польський нападник Каспер Косторж, бразильський півзахисник Лукіньяс та український захисник Артем Шабанов. Проголосувати за свого кандидата можна тут.

Нагадаємо, орендований у Динамо гравець провів перший повний матч за польський клуб, допомігши своїй команді вирвати перемогу над Гурніком 2:1. Ще один українець Назарій Русин не потрапив навіть у заявку.

"Погроза розірвати контракт": Шабанов став "винуватцем" скандалу в Легії, але гравець Динамо не залишає сумнівів фанатам