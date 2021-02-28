Украинский защитник Динамо, который на правах аренды выступает за польский клуб, в первом же полноценном для себя матче попал в тройку самых полезных футболистов своей команды.

Легия объявила номинантов на звание лучшего игрока по итогам матча 19-го тура чемпионата Польши против Гурникв.

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В список претендентов попали трое игроки: польский нападающий Каспер Косторж, бразильский полузащитник Лукиньяс и украинский защитник Артем Шабанов. Проголосовать за своего кандидата можно здесь.

Напомним, арендованный у Динамо игрок провел первый полный матч за польский клуб и помог своей команде вырвать победу над Гурником 2:1. Еще один украинец Назарий Русин не попал даже в заявку.

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