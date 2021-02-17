Про перехід Шабанова стало відомо декілька днів тому, інформацію навіть підтвердив Мірча Луческу. Сьогодні обидва клуби оголосили про трансфер на своїх офіційних сайтах.

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Чинний чемпіон Польщі, який і цьогоріч бореться за найвищі місця, орендував 28-річного українця до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, Шабанов перейшов у Динамо з донецького Олімпіка взимку 2018 року. Відтоді Артем провів за киян 69 матчів, у яких забив 3 голи. Футболіст тричі ставав володарем Суперкубка України (2018, 2019, 2020) та ще одного разу виграв національний Кубок (2020).

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