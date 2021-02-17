О переходе Шабанова стало известно несколько дней назад, информацию даже подтвердил Мирча Луческу. Сегодня оба клуба объявили о трансфере на своих официальных сайтах.

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Действующий чемпион Польши, который и в этом году борется за самые высокие места, арендовал 28-летнего украинца до 30 июня 2021 года.

Напомним, Шабанов перешел в Динамо из донецкого Олимпика зимой 2018 года. С тех пор Артем провел за киевлян 69 матчей, в которых забил 3 гола. Футболист трижды становился обладателем Суперкубка Украины (2018, 2019, 2020) и еще один раз выиграл национальный Кубок (2020).

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