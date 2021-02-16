Кількість українських легіонерів у Екстраклясі може суттєво зрости завдяки Легії.

Чемпіон Польщі зацікавився форвардом Зорі Владиславом Кабаєвим. Про це повідомив журналіст видання Sportowe Fakty Пйотр Кожмінскі у розмові з Мироном Маркевичем.

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Незабаром до Легії на правах оренди повинен приєднатися дует з Динамо – Артем Шабанов та Назарій Русин. Імовірно, "зелені" не проти продовжити український вектор запрошенням Кабаєва. Контракт нападника із Зорею розрахований до літа 2023-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 1,5 млн євро.

Додамо, що Кабаєв провів за луганців 19 матчів у поточному сезоні, відзначився голом та 4 асистами.

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