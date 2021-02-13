"Шабанов пропустив дуже багато через травму та операцію, йому було складно входити в ігровий ритм. У такому віці йому необхідно грати. З'явився цей шанс із Легією, я пообіцяв йому, що відпущу його, він на 3 місяці їде в оренду. Шабанов добре зіграв проти поляків на зборі. Напевно, там його і помітили. Немає мови про те, що він покине клуб. Артем поїде в Легію на три місяці на правах оренди.

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Русин? Легія – це якісна команда європейського рівня, вона змагається за чемпіонство. Поляки виявили бажання бачити в себе цього гравця. Для Русина дуже важливо змінити обстановку і відчути цей європейський рівень. Думаю, що це піде їм лише на користь", – зазначив Луческу на прес-конференції.

Додамо, що і Шабанов, і Русин отримували дуже мало ігрового часу у першій половині сезону – лише 3 поєдинки на двох.

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