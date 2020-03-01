Сезон Серії А 2019/20 може стати незавершеним, – Маротта

Спортивний директор Інтера Джузеппе Маротта розповів про невтішний стан справ у чемпіонаті Італії.

"Варто відзначити, що поки з ситуацією справляються погано. Все повинно було вирішуватися швидше. У четвер керівництво Серії А вирішило, що матчі будуть проводитися без глядачів, а вже в п'ятницю міністр спорту виступив проти такого рішення. Президент ліги припустився помилки, прийнявши рішення без консультацій. Це просто неприйнятно. Ми хочемо обговорити майбутнє, тому що те, що відбувається в даний момент мене турбує.

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Якщо і інші матчі будуть перенесені, ми дійсно ризикуємо не завершити сезон Серії А. Турнір вже має втрати. Просто подумайте про травми, дискваліфікації і навіть психологічний аспект. Це змушує думати, що в майбутньому календар буде дуже щільним. Можна було б скоротити кількість команд з 20 до 18, щоб мати вільні дні в календарі для екстрених випадків. Зараз ми в безвихідному становищі", – цитує Маротту La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, через поширення емпідемії коронавірусу 5 матчів 26-го туру Серії А були перенесені на травень.

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