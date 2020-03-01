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Сезон Серии А 2019/20 может стать незавершенным, – Маротта

10:18 79 Читати українською
Сезон Серии А 2019/20 может стать незавершенным, – Маротта
Криштиану Роналду / Фото Goal

Спортивный директор Интера Джузеппе Маротта рассказал о неутешительном состоянии дел в чемпионате Италии.

"Стоит отметить, что пока с ситуацией справляются плохо. Все должно было решаться быстрее. В четверг руководство Серии А решило, что матчи будут проводиться без зрителей, а уже в пятницу министр спорта выступил против такого решения. Президент лиги допустил ошибку, приняв решения без консультаций. Это просто неприемлемо. Мы хотим обсудить будущее, потому что то, что происходит в данный момент меня беспокоит.

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Если и другие матчи будут перенесены, мы действительно рискуем не завершить сезон Серии А. Турнир уже имеет потери. Просто подумайте о травмах, дисквалификации и даже психологическом аспекте. Это заставляет думать, что в будущем календарь будет очень плотным. Можно было бы сократить количество команд с 20 до 18, чтобы свободные дни в календаре для экстренных случаев. Сейчас мы в безвыходном положении", – цитирует Маротта La Gazzetta dello Sport.

Напомним, из-за распространения емпидемии коронавируса 5 матчей 26-го тура Серии А были перенесены на май.

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