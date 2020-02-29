Лаціо здолав Болонью і став лідером чемпіонату Італії: 26-й тур Серії А, субота

Болонья на виїзді поступилась Лаціо в рамках 26-го туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 26-й тур

Лаціо – Болонья – 2:0

Голи: Альберто, 19, Корреа, 21

Наполі – Торіно – початок о 21:45

Ювентус – Інтер: матч офіційно перенесено на травень – під зміни потрапили ще 4 гри Серії А

Лаціо приймав Болонью. Вже на початку матчу господарям вдалось забезпечити собі комфортну перевагу у рахунку. На 18-й Альберто потужно пробив з району одинадцятиметрової позначки. Трохи згодом перевагу закріпив Корреа, холоднокровно замкнувши розрізну передачу у штрафному майданчику.

Після перерви Болоньї таки вдалось забити, але VAR зафіксував гру рукою, і гол було скасовано. А на 68-й після перегляду VAR арбітр скасував ще один гол "червоно-синіх" – цього разу через офсайд. Це розлютило "россоблу" і решту матчу вони провели в атаках. Проте захист "орлів" діяв на відмінно і в цьому матчі їхні ворота залишились неприступною фортецею. Завдяки цій перемозі Лаціо із 62-ма очками піднявся на першу сходинку турнірної таблиці, посунувши Ювентус (щоправда, туринці мають гру в запасі проти Інтера, яку перенесли аж на травень). Болонья так і залишилась на 10-му місці чемпіонату.

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