Севілья під керівництвом нового тренера – Кіке Санчес Флореса – здобула розгромну перемогу у першому ж матчі (над Гранадою), але наступних два тури завершились "сухими" поразками (від Атлетіко й Атлетіка). Як наслідок, команда опинилася в одному заліковому балі від зони вильоту, тримаючись навіть нижче за Алавес. Саме з цим колективом андалусійці сподівались перервати свою чорну серію.

Щодо Циганкова немає сумнівів – наставник Жирони розповів про кадрову ситуацію і оцінив шанси кваліфікуватися в ЛЧ

Втім, перший тайм завершився катастрофою. На 26-й хвилині нервіонці пропустили вперше (відзначитись вдалося Тенальї), а на 40-й Кіке Гарсія подвоїв перевагу басків. 0:2! Що найбільш жахливо для Севільї, цей рахунок протримався аж до середини другого тайму, а сам хід гри був рівним. Алавес ні в чому не поступався.

Аж на 70-й хвилині Рафа Мір відродив інтригу. На 81-й же хвилині трибуни "Рамон Санчес Пісхуана" заревіли від щастя, адже господарі заробили пенальті. Окампос реалізував його, зрівнявши рахунок – втім, розвинути успіх Севільї не вдалося. Ба більше – у компенсований час Алавес ще й забив третій гол зусиллями Дуарте. 2:3!

Шоковані "рохібланкос" так і не оговтались від цього нокдауну. Фінальний свисток зафіксував перемогу Алавеса, внаслідок якої баски відірвались від зони вильоту на чотири очки. Севілья залишається на 16-й сходинці.

Лунін "виграв" мадридське дербі, іспанські ЗМІ знищують Кепу, а Трубіна носять на руках