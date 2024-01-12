"Ми не повинні перемагати. Ми мусимо бути собою. Це дуже складна гра. Останні домашні матчі завершилися внічию та поразкою у додатковий час. Альмерія може перемогти будь-кого в одній грі.

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Першою метою був порятунок, наступною – потрапити до десятки найкращих, а третьою – набрати 52 очки. Потім ми продовжимо ставити перед собою більш амбітні цілі. Запит дуже високий, але не той, що висувають ззовні. Ми не можемо вимагати перемоги в ла Лізі. Мені не зрозуміло, скільки очок нам потрібно, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Неділя – складна гра, і наша ідея – йти гра за грою.

Ерік Гарсія і Давід Лопес не зіграють. Віктор Циганков, Янхель Еррера, Борха Гарсія та Рікард Артеро ось-ось повноцінно повернуться. Є сумніви, чи увійдуть останні двоє до заявки на матч проти Альмерії. Після від'їзду Кебе на КАН у півзахист нам потрібний гравець. В обороні ми маємо втрати, але інші гравці мають аргументи, щоб вирішити цю проблему. Подивимося, чи зможемо ми запросити когось, хто зможе покращити те, що маємо", – цитує Мічела Ràdio Girona Esports.

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