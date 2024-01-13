Севилья под руководством нового тренера – Кике Санчес Флореса – одержала разгромную победу в первом же матче (над Гранадой), но следующие два тура завершились "сухими" поражениями (от Атлетико и Атлетика). Как следствие, команда оказалась в одном зачетном балле от зоны вылета, держась даже ниже Алавеса. Именно с этим коллективом андалусийцы надеялись прервать свою черную серию.

По Цыганкову нет сомнений – наставник Жироны рассказал о кадровой ситуации и оценил шансы квалифицироваться в ЛЧ

Впрочем, первый тайм завершился катастрофой. На 26-й минуте нервионцы пропустили впервые (отличиться удалось Тенальи), а на 40-й Кике Гарсия удвоил преимущество басков. 0:2! Что наиболее ужасно для Севильи, этот счет продержался вплоть до середины второго тайма, а сам ход игры был равным. Алавес ни в чем не уступал.

Только на 70-й минуте Рафа Мир возродил интригу. На 81-й же минуте трибуны "Рамон Санчес Писхуана" заревели от счастья, ведь хозяева заработали пенальти. Окампос реализовал его, сравняв счет – впрочем, развить успех Севилье не удалось. Более того – в компенсированное время Алавес еще и забил третий гол усилиями Дуарте. 2:3!

Шокированные "рохибланкос" так и не оправились от этого нокдауна. Финальный свисток зафиксировал победу Алавеса, в результате которой баски оторвались от зоны вылета на четыре очка. Севилья остается на 16-й строчке.

Лунин "выиграл" мадридское дерби, испанские СМИ уничтожают Кепу, а Трубина носят на руках