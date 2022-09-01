Каспер Дольберг став гравцем Севільї, повідомляє офіційний сайт клубу. Іспанці взяли форварда в оренду з Ніцци на один сезон, після якого можуть скористатися правом викупу.

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Місце для Дольберга звільнив Мунір Ель-Хаддаді. Вихованець Барселони покинув Севілью та приєднався до Хетафе. Мунір програв конкуренцію в атаці Міру та Ен-Несірі.

Останні два сезони Дольберг провів у Ніцці, забивши 24 голи у 85 матчах. Каспер дійшов зі збірною Данії до півфіналу Євро-2020, відзначившись на турнірі 3 голами.

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