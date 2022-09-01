Каспер Дольберг стал игроком Севильи, сообщает официальный сайт клуба. Испанцы взяли форварда в аренду из Ниццы на один сезон, после которого могут воспользоваться правом выкупа.

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Место для Дольберга освободил Мунир Эль-Хаддади. Воспитанник Барселоны покинул Севилью и присоединился к Хетафе. Мунир проиграл конкуренцию в атаке Миру и Эн-Несири.

Последние два сезона Дольберг провел в Ницце, забив 24 гола в 85 матчах. Каспер дошел со сборной Дании до полуфинала Евро-2020, отличившись на турнире 3 голами.

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