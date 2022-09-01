Лукас Окампос став гравцем Аякса, повідомляє офіційний сайт клубу. Аргентинець орендований з Севільї на один сезон з подальшим правом викупу.

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Сага отримала несподівану розв'язку. Окампос мав переходити за 20 мільйонів євро. Сторони про все домовилися, але Аякс в останній момент заморозив трансфер. Севілья опинилася у безвиході, оскільки вже підписала на заміну Янузая. Довелося погодитися на оренду.

Окампос покликаний замінити в Амстердамі проданого за 100 млн Антоні. Вінгер збірної Аргентини відіграв за Севілью три попередні сезони, виступаючи перед тим за Марсель, Монако та Мілан.

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