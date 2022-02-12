Ельче в рамках поєдинку 25-го туру Ла Ліги дав бій Севільї, але зачепитись за очки не зміг (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Севілья підійшла до домашньої зустрічі з Ельче, маючи за плечима три поспіль нічиїх. Попри такий невеселий стрік, андалусійці залишались у чемпіонських перегонах – у випадку перемоги над командою з Аліканте підопічні Хулена Лопетегі наблизились би до Реала на відстань трьох залікових балів. Щоправда, гості набрали хороший хід, не знаючи поразок протягом п'яти турів поспіль, відібравши очки на Сантьяго Бернабеу й забивши два голи у ворота Барси.

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В першому таймі Севілья виглядала не набагато краще за Ельче, але єдину реальну нагоду відкрити рахунок створили саме господарі. На 20-й хвилині Марсьяль видряпав м'яч біля чужого воротарського майданчика й скинув його під удар Ракітічу – Бадія парирував його, а Ен-Несірі не зміг добити з кількох метрів. Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму команди розмінялись небезпечними моментами. Так, на 52-й хвилині Карільйо не зміг влучити по м'ячу з кута воротарського, а Севілья одразу ж відповіла дальнім ударом Ракітіча під поперечину – Бадія парирував. Після цього гра скотилася до позиційної боротьби, в якій Ельче виглядав навіть краще.

Втім, клас андалусійців дався взнаки. На 70-й хвилині вивести господарів уперед вдалося Папу Гомесу. Аргентинець протягнув м'яч з лівого флангу на правий край штрафного та вистрілив під ближню стійку (з рикошетом від Верду) – 1:0! На 76-й же "рохібланкос" подвоїли перевагу внаслідок прориву Марсьяля лівим флангом з подачею на 11 метрів. Мір замкнув її ударом в лівий кут. 2:0! Фінальний свисток зафіксував перемогу Севільї саме з цим рахунком.

Таким чином, андалусійці набрали 50 очок, наблизившись до Реала на відстань однієї перемоги. Ельче з 26 пунктами залишився на чотирнадцятій сходинці.

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