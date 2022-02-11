Челсі – Палмейрас

12 лютого, 18:30. Абу-Дабі, Мохаммад бін Заїд стедіум

Пряма трансляція на офіційному YouTube-каналі FIFA

Чому потрібно подивитися: фінал Клубного чемпіонату світу пропускати не можна, як би ви не ставилися до цього турніру. Тим паче, що цьогоріч там справді зустрічаються найсильніші команди розіграшу. Палмейрас вдруге поспіль бере участь в Клубному чемпіонаті світу. Торік бразильці змогли посісти лише четверте місце. Тепер команда екс-динамівця Дуду має шанс виграти трофей.

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Челсі вдруге бореться за статус найсильнішого клубу світу. Попередня спроба була невдалою. "Сині" поступилися іншим бразильцям – Корінтіансу. Томас Тухель дуже успішно перебрався у Лондон. За 379 днів роботи він вивів команду у п'ять фіналів. Щоправда, виграти вдалося лише на міжнародній арені – Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА. Саме Челсі буде беззаперечним фаворитом матчу. Однак проблеми англійців у півфіналі натякають, що вирішальний матч не буде позбавленим інтриги.

Наполі – Інтер

12 лютого, 19:00. Неаполь, стадіон імені Дієго Марадони

Телетрансляція на каналі MEGOGO

Чому потрібно подивитися: одне із ключових протистоянь у боротьбі за Скудетто. Саме Наполі зараз посідає другу сходинку в турнірній таблиці й матиме шанс застрибнути на вершину. Підопічні Лучано Спаллетті залишили позаду кризу кінця минулого року і до звітного матчу підходять з 4-матчевою переможною серією. У першому колі саме з Інтером отримав травму Віктор Осімхен. До втрати нігерійця в тому матчі ще жевріла інтрига. Після неї "нерадзуррі" легко довели справу до перемоги і розпочали свою серію з восьми матчів без втрати очок, яка й вивела їх на перше місце.

Навіть ймовірна поразка не позбавить Інтер статусу фаворита в чемпіонських перегонах. Однак Сімоне Індзагі про таке не можна навіть думати. Напередодні аленатторе програв дербі Мілану. Дві осічки поспіль проти сильних суперників спровокують непотрібні розмови і непотрібний тиск. Відтак, думати про матч у запасі не можна. Потрібно здобувати результат тут і зараз. Підтверджувати свої чемпіонські амбіції з прямими конкурентами, не відвертими середняками й аутсайдерами.

Ліон – Ніцца

12 лютого, 22:00. Ліон, Люм'єр

Телетрансляція на каналі MEGOGO

Чому потрібно подивитися: Крістоф Гальтьє побудував чемпіонський Лілль і зараз намагається зробити те ж саме у Ніцці. Прогрес помітний. Дев'ята команда за підсумками минулого сезону активно бореться за призові місця в поточній кампанії і вже вийшла у півфінал Кубка Франції, де немає жодного з місцевих грандів. Звісно, трапляються несподіванки, як от поразка від Клермона в минулому турі, але Ніцца – це міцна тренерська команда, за якою цікаво спостерігати. Особливо, якщо суперник відповідний.

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Ліону відступати нікуди. "Ткачі" реально ризикують залишитися без Ліги чемпіонів на третій сезон поспіль. Для клубу – це трагедія. Тому й доводиться відпускати ключових гравців навіть посеред сезону. Поразка у минулому турі від Монако перервала безпрограшну серію з семи матчів і завадила Ліону наблизитися до зони Ліги чемпіонів. Петер Бос не має права на ще одну невдачу з прямим конкурентом. Перемога Ніцци фактично викине Ліон із боротьби за п'єдестал. Саме тому чекаємо на безкомпромісну битву з притаманним Лізі 1 колоритом.

Аталанта – Ювентус

13 лютого, 21:45. Бергамо, стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі MEGOGO

Чому потрібно подивитися: безпосередня битва за потрапляння у топ-4. Лише одна перемога в Серії А з початку 2022-го змістила Аталанту на п'яте місце при одному матчі в запасі. Також бергамаски попрощалися з Кубком Італії. Складна кадрова ситуація змушує Джан П'єро Гасперіні експериментувати зі складом. Використанням футболістів на непрофільних позиціях нікого не здивуєш, а от спроба грати з четвіркою оборонців – це вже дзвіночок. Аталанті потрібно повертатися на переможний шлях, інакше можна залишитися без Ліги чемпіонів. Цей турнір має ключове значення для забезпечення життєдіяльності клубу. Без нього можна забути про якісне підсилення влітку.

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У схожому становищі перебуває і Ювентус. Для нього гроші від ЛЧ навіть ще важливіші. Особливо в контексті дорогого трансферу Душана Влаховіча. Серб уже почав відпрацьовувати витрачені мільйони, але ціль все ще далеко. Можна скільки завгодно говорити, що Аллегрі подолав кризу, але ось вам факт – Ювентус у нинішньому сезоні не виграв жодного матчу в протистоянні з Інтером, Міланом, Наполі та Аталантою. Кондиції бергамасків дозволяють сподіватися на успіх, але у складі господарів буде Руслан Маліновський. Ювентус – улюблена жертва українця в Італії. Туринцям наш земляк забив 3 голи у п'яти матчах і поки не поступався в рамках Серії А, лише в Кубку.

Еспаньйол – Барселона

13 лютого, 22:00. Барселона, Корнелья-Ель Прат

Телетрансляція на каналі MEGOGO

Чому потрібно подивитися: важко повірити, але на початку грудня ці команди були сусідами не лише географічними, а й у турнірній таблиці. Відтоді Еспаньйол значно погіршив своє становище. Наразі у "папуг" чотири очки в шести останніх матчах Ла Ліги. Як наслідок – місце в нижній частині таблиці.

Натомість Барселона прогресує і вже повернулася у топ-4. Обігравши Атлетіко, "синьо-гранатові" здобули другу перемогу поспіль в рамках чемпіонату. З ними таке трапилося вперше у нинішньому сезоні. Безпрограшна серія налічує шість поєдинків. Більше ніхто не сумнівається, що Хаві зможе фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. Сумнівно, що каталонське дербі зможе змінити ситуацію. Останнім часом цьому статусу відповідає лише емоційна складова. Зі спортивної точки зору Еспаньйолу нічого протиставити своєму сусіду. Барса вкрай рідко втрачає очки проти "папуг", а востаннє поступалася в офіційному матчі ще 23 роки тому.

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