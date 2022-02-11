Прес-служба Реала на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікувала підбірку сейвів Андрія Луніна за час виступів у мадридському клубі. Цим відео "вершкові" привітали свого кіпера з 23-річчям.

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Нагадаємо, Лунін приєднався до мадридського клубу у липні 2018 року за 8,5 млн євро. За цей час встиг провести за основу "вершкових" три матчі у Кубку Іспанії (один – минулого сезону і два – у цьому). Тричі відправлявся в оренду (Леганес, Вальядолід і Ов'єдо). Його контракт з Реалом чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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