Эльче в рамках поединка 25-го тура Ла Лиги дал бой Севилье, но зацепиться за очки не смог (0:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Севилья подошла к домашней встрече с Эльче, имея за плечами три ничьих подряд. Несмотря на такую ​​невесёлую встречу, андалусийцы оставались в чемпионской гонке – в случае победы над командой из Аликанте подопечные Хулена Лопетеги приблизились бы к Реалу на расстояние трех зачётных баллов. Правда, гости набрали хороший ход, не зная поражений в течение пяти туров подряд, отобрав очки на Сантьяго Бернабеу и забив два гола в ворота Барсы.

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В первом тайме Севилья выглядела не намного лучше Эльче, но единственную реальную возможность открыть счёт создали именно хозяева. На 20-й минуте Марсьяль выцарапал мяч у чужой вратарской и сбросил его под удар Ракитичу – Бадия парировал его, а Эн-Несири не смог добить с нескольких метров. Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма команды разменялись опасными моментами. Так, на 52-й минуте Карильо не смог поразить мяч с угла вратарской, а Севилья сразу же ответила дальним ударом Ракитича под перекладину – Бадия парировал. После этого игра скатилась к позиционной борьбе, в которой Эльче выглядел даже лучше.

Впрочем, класс андалусийцев сказался. На 70-й минуте вывести хозяев вперёд удалось Папу Гомесу. Аргентинец протащил мяч с левого фланга на правый край штрафной и выстрелил под ближнюю штангу (с рикошетом от Верду) – 1:0! На 76-й "рохибланкос" удвоили преимущество в результате прорыва Марсьяля левым флангом с подачей на 11 метров. Мир замкнул её ударом в левый угол. 2:0! Финальный свисток зафиксировал победу Севильи именно с этим счётом.

Таким образом, андалусийцы набрали 50 очков, приблизившись к Реалу на расстояние одной победы. Эльче с 26 пунктами остался на четырнадцатой строчке.

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