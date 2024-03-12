Альмерія і Севілья в рамках 28-го туру Ла Ліги 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Альмерія підходила до домашки з Севільєю, не маючи за плечима жодної перемоги у поточному сезоні. У історії Ла Ліги ще не було команд, яким не вдалося виграти бодай один матч за стартові 27 турів – підопічні Гаїски Гарітано стали першими. І це за відносно непоганого футболу.

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Втім, у зустрічі з нервіонцями Альмерія була максимально близькою до сенсації. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму внаслідок проникного пасу Вієри – Ембарба влетів на лівий край штрафного та пробив повз голкіпера. 1:0! Цей рахунок тримався до 80-х хвилин.

Севілья перебувала у кроці від ганьби, однак взнаки дався клас та довжина лавки. На 71-й хвилині Кіке Санчес Флорес випустив Люкебакіо, а вже на 81-й Доді відновив статус-кво – Ромеро викотив передачу точно в ту ж зону, звідки відзначився Ембарба. 1:1! На 86-й же нервіонці вийшли вперед внаслідок подачі з кутового. Окампос забив, Ромеро виконав другий асист.

Альмерія змогла зрівняти рахунок у компенсований час (Міловановіч замкнув крос Аррібаса), однак врятувати перемогу господарі не змогли. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Команда Гаїски Гарітано продовжує залишатись на дні, а Севілья тримається у шести очках від зони вильоту.

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