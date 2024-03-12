Альмерия и Севилья в рамках 28-го тура Ла Лиги 2023/24 сильнейшего не определили (2:2). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Альмерия подходила к домашке с Севильей, не имея за плечами ни одной победы в текущем сезоне. В истории Ла Лиги еще не было команд, которым не удалось выиграть хотя бы один матч за стартовые 27 туров – подопечные Гаиски Гаритано стали первыми. И это при относительно неплохом футболе.

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Впрочем, во встрече с нервионцами Альмерия была максимально близкой к сенсации. Хозяева открыли счет в конце первого тайма в результате проникающего паса Виеры – Эмбарба влетел на левый край штрафной и пробил мимо голкипера. 1:0! Этот счет держался до 80-х минут.

Севилья находилась в шаге от позора, однако сказался класс и длина скамейки. На 71-й минуте Кике Санчес Флорес выпустил Люкебакио, а уже на 81-й Доди восстановил статус-кво – Ромеро выкатил передачу точно в ту же зону, откуда отличился Эмбарба. 1:1! На 86-й же нервионцы вышли вперед вследствие подачи с углового. Окампос забил, Ромеро выполнил второй ассист.

Альмерия смогла сравнять счет в компенсированное время (Милованович замкнул кросс Аррибаса), однако спасти победу хозяева не смогли. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Команда Гаиски Гаритано продолжает оставаться на дне, а Севилья держится в шести очках от зоны вылета.

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