Реал знищив Леганес, Севілья не втримала перемогу над Валенсією: 11-й тур Ла Ліги, середа

У середу відбулись кілька поєдинків 11-го туру Прімери. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 11-й тур

Валенсія – Севілья – 1:1

Голи: Собріно, 81 – Окампос, 45+3

Реал Сосьєдад – Леванте – 1:2

Голи: Хосе, 48 – Барді, 25, Майораль, 40

Атлетік – Еспаньйол – 2:0

Голи: Муньяїн, 4, 17

Бетіс – Сельта – 2:1

Голи: Емерсон, 8, Фекір, 90+1 – Аспас, 69 (пен.)

Реал Мадрид – Леганес – 5:0

Голи: Родріго, 7, Кроос, 8, Рамос, 24 (пен.), Бензема, 69 (пен.), Йовіч, 91

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У першому матчі середи Севілья зустрічалась з Валенсією. "Кажани" загрузли в середині турнірної таблиці і розглядали домашній матч як непогану можливість покращити своє становище у чемпіонаті. Перший тайм пройшов за практично рівної гри, а з небезпечних моментів можна пригадати хіба що удар корейського легіонера Валенсії Кангіна Лі, після якого м’яч розминувся зі штангою. Команди вже готувались йти на перерву, аж раптом Севілья забила "у роздягальню" – Лукас Окампос на третій доданій хвилині опинився в потрібному місці і пробив повз воротаря. У другій половині зустрічі гості повністю перехопили ініціативу, однак забивала лише Валенсія: на 77-й хвилині відзначився Ману Вальєхо, однак його гол скасували через офсайд, а згодом Рубен Собріно зрівняв і встановив остаточний рахунок у матчі.

Реал Сосьєдад приймав Леванте. Валенсійці ще до перерви двічі шокували господарів – Барді та Майораль зробили вагому заявку на перемогу у цьому матчі. По перерві королівський клуб взявся рятувати своє становище і Хосе влучно пробив у лівий кут воріт суперника. В середині другого тайму Леванте здобув право на пенальті, однак після застосування VAR суддя своє рішення відмінив. До кінця матчу обидві команди більше руйнували, аніж створювали, тож гра так і завершилась мінімальною перемогою гостей.

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Атлетік на власному полі приймав аутсайдера чемпіонату Еспаньйол. Вже на четвертій хвилині господарі вийшли вперед – Ікер Муньяїн вдало зіграв на добиванні і відкрив рахунок у матчі. За тринадцять хвилин він оформив дубль, пославши круглого, після розіграшу кутового, у дев’ятку. Під кінець матчу Еспаньйол таки спромігся забити, але... у свої ворота – Віктор Гомес змусив Дієго Лопеса діставати шкіряного з сітки.

Представники підвалин турнірної таблиці – Бетіс та Сельта – відчайдушно боролись за т. зв. "шість очок". Вже на восьмій хвилині господарі зусиллями Емерсона вийшли вперед. До кінця тайму команди могли обмінятись голами, однак були неточними на завершальній стадії атак. На 70-й хвилині Аспас з пенальті рахунок зрівняв і матч плавно котився до закінчення. Та на першій доданій до матчу хвилині Фекір ударом з меж штрафного майданчика вирвав для господарів перемогу.

Так зване "мадридське дербі" між Реалом та Леганесом вже на восьмій хвилині втратило будь-яку інтригу: протягом хвилини Родріго та Кроос зробили рахунок 2:0. В середину тайму капітан "вершкових" Серхіо Рамос з другої спроби реалізував пенальті і фактично зняв всі питання у матчі. По перерві свій шанс з одинадцятиметрового використав і Бензема. На 91-й хвилині остаточну крапку ефектним ударом головою у кут воріт поставив Йовіч.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ