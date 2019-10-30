Севилья не удержала победу над Валенсией, Реал Сосьедад уступил Леванте: 11-й тур Ла Лиги, среда

В среду состоялось несколько поединков 11-го тура Примеры. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 11-й тур

Валенсия – Севилья – 1:1

Голы: Собрино, 81 – Окампос, 45+3

Реал Сосьедад – Леванте – 1:2

Голы: Хосе, 48 – Барди, 25, Майораль, 40

Атлетик – Эспаньйол – 2:0 (после первого тайма)

Голы: Муньяин, 4, 17

Бетис – Сельта – матч начнется в 22:00

Реал Мадрид – Леганес – матч начнется в 22:15

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В первом матче среды Севилья встречалась с Валенсией. "Летучие мыши" увязли в середине турнирной таблицы и рассматривали домашний матч как хорошую возможность улучшить свое положение в чемпионате. Первый тайм прошел при практически равной игре, а из опасных моментов можно вспомнить разве что удар корейского легионера Валенсии Кангина Ли, после которого мяч разминулся со штангой. Команды уже готовились идти на перерыв, как вдруг Севилья забила "в раздевалку" – Лукас Окампос на третьей добавленной минуте оказался в нужном месте и пробил мимо вратаря. Во второй половине встречи гости полностью перехватили инициативу, однако забивала только Валенсия: на 77-й минуте отличился Ману Вальехо, однако его гол отменили из-за офсайда, а затем Рубен Собрино сравнял и установил окончательный счет в матче.

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Реал Сосьедад принимал Леванте. Валенсийцы еще до перерыва дважды шокировали хозяев – Барди и Майораль сделали весомую заявку на победу в этом матче. После перерыва королевский клуб взялся спасать свое положение и Хосе точно пробил в левый угол ворот соперника. В середине второго тайма Леванте получил право на пенальти, однако после применения VAR судья свое решение отменил. До конца матча обе команды больше разрушали, чем создавали, поэтому игра так и завершилась минимальной победой гостей.

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