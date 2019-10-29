Атлетіко розписав нічию з Алавесом і наздогнав сенсаційного лідера Ла Ліги

В рамках прем'єрного матчу 11-го туру іспанської Прімери Атлетіко не зміг втримати перемогу над Алавесом (1:1), але наздогнав лідера чемпіонату – Гранаду.

Атлетіко непогано розпочав поєдинок, вже на 2-й хвилині отримавши можливість відкрити рахунок – втім, Сауль з вигідної позиції пробив повз праву стійку. На цьому небезпечні моменти гостей у першому таймі й завершились, але Алавес також особливо не загострював. З цікавих епізодів можна згадати хіба що удар Вакасо на 28-й хвилині, однак Мубарак запустив м'яч кудись в бік від воріт. На перерву команди пішли без голів.

Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку

На старті другого тайму баски та мадридці обмінялися моментами: Хоселу на 49-й хвилині головою замкнув подачу з кутового (неточно), а Лоді аналогічним чином на 53-й відправив м'яч повз праву стійку. Дієго Сімеоне не витримав, на 60-й кинувши в гру Морату – і це спрацювало рівно через 10 хвилин, коли Альваро отримав своєчасний пас від Корреа, вийшов віч-на-віч з Пачеко й пробив під ліву стійку. Втім, вирвати перемогу на Мендісорросі гостям не судилося: на 83-й хвилині Лукас Перес шикарним ударом з лінії штрафного поцілив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 1:1.

Таким чином, Атлетіко набрав 20 очок, наздогнавши лідера турнірної таблиці Ла Ліги – Гранаду. Алавес, маючи в активі 12 залікових балів, піднявся на тринадцяту сходинку.

Трудові будні українців у Європі, погроми в топ-чемпіонатах і сенсації в УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах