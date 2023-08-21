Севілья з Алавесом вирішили потішити яскравим футболом у вечір понеділка. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Обидві команди невдало розпочали чемпіонат Іспанії. Алавес програв Кадісу, Севілья не впоралася з Валенсією. Переможці Ліги Європи посеред тижня ще й віддали Манчестер Сіті Суперкубок УЄФА, поступившись у серії пенальті.

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Очна зустріч зі старту мала ураганний сценарій. Ріоха залишився без нагляду перед карним майданчиком і прицільним ударом вивів Алавес уперед. Відповідь Севільї вийшла курйозною. Ламела сам мав замикати подачу партнера, але влучив у ногу Абкару, від якої м'яч залетів у сітку – автогол.

Той-таки Ламела отримав удар в обличчя, струснув стійку, а потім нарешті забив, коли каркас вже був на його боці. Севілья не змогла втримати перевагу навіть до перерви. За 3 хвилини Дмітровіч не впорався з ударом Дуарте в ближній кут. Серб загалом вигладав нервово, хоча після продажу Буну саме він має стати першим номером "нервіонців".

Після відпочинку Алавес знову виконав норму в 2 голи, а от Севілья довго мовчала. 33-річний Кіке Гарсія оформив дубль з передач Ріохи (2 асисти+гол) та Гуріді (2 асисти). Шедевр Міра на 90+7-й хвилині не сильно зіпсував настрій господарям. Алавес забрав 3 очки і вирвався в середину таблиці. Севілья з третьою поразкою поспіль сидить серед невдах перших турів.

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