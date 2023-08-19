Андрій Лунін вдруге поспіль вийшов з перших хвилин. Натомість в заявці вже з'явився зірковий конкурент Кепа, орендований в Челсі. Матч, як і онлайн-трансляція Альмерія – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартував о 20:30. Тиждень тому голкіпер збірної України відстояв на нуль на виїзді. Мадридці здолали Атлетік (2:0). Альмерія з аналогічним рахунком поступилася Райо Вальєкано. Команда Вісенте Морено сподівалася перервати жахливу серію 7 поразок поспіль від "вершкових".

Альмерія – Реал: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Лунін отримує ще один шанс

Цього літа 21-річний Серхіо Аррібас за 6 мільйонів євро покинув команду Анчелотті заради ігрової практики. Саме цей атакувальний півзахисник замкнув стрімку контратаку Альмерії лівим флангом. Реал залишив надто багато вільних зон після свого стандарту на чужій половині, Кроос не встиг прикрити у верховій дуелі, а Лунін пропустив удар, який ішов прямо в нього. Ніби й впритул розстрілював Аррібас, але вину на Андрія в Іспанії за таке покладатимуть. Мінус 0,27 xG відведеної загрози також не говорять на користь нашого легіонера.

Після цього гості обсіли чужий штрафний і методично почали розхитувати редути. Особливо активними були Кроос і Беллінгем, а також Вальверде. Саме уругваєць націлено скинув на Джуда головою. Екс-хавбек Борусії неоковирно обробив плечем, але отримав подарунок у відповідь і проштрикнув круглого у правий кут. Беллінгем забиває другий тур поспіль, стаючи найкращим бомбардиром іспанського сезону! Відзначаємо і Феде, який спочатку розписав пас на правий край, звідки Карвахаль повернув у центр, де вже набігав саме Вальверде.

Рідкісний вихід на подачу від Луніна і тут же ефектний сейв. Ідріссу Баба потужно бабахнув у лівий нижній кут. Українець потягнув, а іспанські оператори миттєво показали Кепу на лавці. Робертоне метрів з 35 доволі безхитрісно пробив, Лунін намагався спіймати намертво, але тільки підбив у волейбольному стилі вбік. Після кутового ще один постріл, уже головою, прямо в руки Андрію. Родріго затіяв дриблінг у своєму штрафному, за втрату ледь не покарали відразу ж. І знову Лунін тягне удар із середньої відстані, програють мадридці підбирання, але все завершується промахом.

Знову і знову українець рятує, цього разу кидаючись з головою у ноги супернику, який вже був готовий замикати простріл з правого напівфлангу. Ще й непогано як наш воротар викидав на хід Франу Гарсії, але той забарився з м'ячем і ледь не привіз зворотню атаку. Кроос обвідним ударом поклав ідеально в кутик, але Карвахаль перед тим наступив на суперника. VAR покликав суддю, і той після перегляду пари повторів хутко скасував гол. Компенсовані 5 хвилин вилилися у всі 7. Лунін виправив статистику з мінусового xG на плюсовий (5 сейвів, відвів 0,87 очікуваного гола).

Лукас Робертоне після перерви так само всюди. І шукає паси для загострення (3 за неповну годину), і сам пробиває (5). Рамазані ножицями у падінні більш ефектно, ніж загрозливо, пробивав. Лунін розташувався по центру, куди й прилетів м'яч. Вінісіус претендує на пенальті та заробляє жовті для суперників. По 2-3 гравці Альмерії з допомогою рук зупиняють проходи бразильця, який більшою мірою страждає на позиції в центрі нападу. А виграє від відсутності класичного центрфорварда галактичний Беллінгем. Джуд вривається у штрафний під навіс земляка Крооса і випереджає воротаря.

До слова, маємо два дуплети від англійського сімейства за день! У Чемпіоншипі наймолодший автор дубля за 5 сезонів (17-річний футболіст Сандерленда Джоб Беллінгем). У Прімері новий голеадор найвищої якості. Електричка Вальверде протягнув снаряд правим краєм і віддав у центр, де Беллінгем відкотив на лінію штрафного. Вінісіус виконав напрочуд красиве перекидання воротаря. У Джуда вже 3+1 за 2 стартові тури Прімери! Дозволили розвернутися свіжому Ібраїма Коне у своєму штрафному – Лунін потягнув уже 7 удар за 86 хвилин.

Ось така дивна історія цієї гри. Реал на дві голови вищий за суперника в атаці, але "вдома" дозволяє аж надто багато. Всю атаку оновив Анчелотті. Модріч і Браїм Діас були найактивнішими попереду, але більше Реал не забивав. Лунін завершує матч з другим найвищим балом від SofaScore: 8,2, відвів загрози на 0,99 очікуваного гола, 7 сейвів, 4 після ударів з меж штрафного. Андрій віддав 18 точних пасів з 19, з яких 4 вдалі дальні передачі та лише одна помилка. Краще оцінили тільки феноменального Беллінгема.

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