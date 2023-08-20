Кадіс в рамках 2-го туру Ла Ліги 2023/24 зазнав виїзної поразки від Барселони (0:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона невдало стартувала у новому сезоні Ла Ліги, розписавши скандальну нічию з Хетафе. В тому поєдинку за грубощі вилучили Рафінью, тож його позицію на правому фланзі атаки зайняв 16-річний Лемін Ямал. Таким чином, він став наймолодшим футболістом у ХХІ столітті, якому вдалося вийти в основі у матчі Ла Ліги.

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Травмованого Араухо замінити в центрі оборони нікому, тож цю позицію закрив Де Йонг. Кунде, своєю чергою, розташувався на правому фланзі захисту.

В гості до каталонців приїхав Кадіс, з яким Барселоні традиційно важко. Перший тайм звітної зустрічі не став виключенням – "жовта субмарина" гідно трималася в середньому блоці 4-4-2, завдавши чотири удари проти восьми. У андалусійців навіть була реальна нагода відкрити рахунок до перерви.

Її змарнував Рохер, який на 35-й хвилині відібрав м'яч у Бальде й вилетів на побачення з тер Штегеном. Переграти німця йому не вдалося – той парирував удар Марті. Таким чином, Марк-Андре відбив 35 із 38 ударів у домашніх матчах Ла Ліги, якщо рахувати із старту попереднього сезону.

У перші 20 хвилин Барселона нічого не створила, але потім "підводникам" таки стало тяжко. На 24-й забивати Лєвандовскі – той увірвався в штрафний під закидушку з глибини й пробив потилицею, однак Ледесма виручив Кадіс.

На 29-й же захисник Кадіса махнув повз м'яч, дозволивши Ямалу увірватись на правий край карного майданчика. Юний хавбек спробував закрутити сферу в дальню дев'ятку, однак Ледесма у карколомному стрибку врятував гостей. Варто відзначити і всю комбінацію Барселони.

Виручив він і на 34-й хвилині, коли Кунде влетів на лінію воротарського й підправив закидання з глибини від Педрі. Після цього андалусійці дещо відвели гранда від власного штрафного.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Другий же тайм розпочався з гойдалок, які могли дорого коштувати Барселоні та Кадісу. Ледесмі довелося рятувати всього за кільканадцять секунд після відновлення гри – він парирував обвідний удар Ямала за правого краю штрафного. М'яч прилетів на ногу Лєвандовскі, однак той не встиг зорієнтуватись.

Кутовий на 51-й хвилині завершився заблокованим замиканням від Кунде, після якого Ромеу підхопив відскок і пробив боковими ножицями. Цей постріл теж накрили. На 54-й же хвилині Гаві замкнув подачу з корнера, спрямувавши м'яч за комір Ледесмі в дальню дев'ятку – втім, за гостей заступилась поперечка!

Кадіс відповів не менш гостро. Скориставшись обрізкою каталонців, Рамос і Рохер вибігли в контратаку 2-в-2, однак дещо загальмували в завершенні. Тим не менш, Марті зміг віддати передачу під удар Алькарасу метрів з 10-ти – Рубен пробив повз ворота!

На 63-й же хвилині Рамос отримав розрізний пас від Рохера, обіграв двох суперників у штрафному й бахнув у дальню дев'ять – м'яч пройшов поруч зі стійкою!

Наступні 20 хвилин виявились не такими яскравими. Кадіс впевнено оборонявся, нічого не дозволяючи Барселоні. Хаві довелося випускати на поле Абде, Фаті, Роберто й Феррана, але до 80-х хвилин загадати можна тільки постріл Абде метрів з 20-ти – без проблем для Ледесми.

Здавалося, що Кадіс таки створить сенсацію, однак на 82-й хвилині господарі все ж прошили відважного голкіпера. Педрі отримав м'яч на правому фланзі, змістився у центр і віддав пас Гюндогану. Сам хавбек побіг відкриватись у штрафний – Ілкай віддав йому своєчасну закидушку. Педрі замкнув її у падінні. 1:0!

Після цього Кадіс змушений був розкриватись, що вилилось у ще два голи. Фабі забивав після комбінації на 90-й хвилині, замикаючи передачу від Лєвандовскі, однак взяття воріт скасували через офсайд. На 90+4-й же відзначився Торрес – Лєвановскі віддав йому скидку під ривок на рандеву з Ледесмою. 2:0!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця, хоча Мачіс ще при 1:0 міг врятувати Кадіс ударом з лівого краю штрафного. М'яч пройшов над поперечкою. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони – першу в новому сезоні.

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