Обе команды неудачно начали чемпионат Испании. Алавес проиграл Кадису, а Севилья не справилась с Валенсией. Победители Лиги Европы посреди недели еще и отдали Манчестер Сити Суперкубок УЕФА, проиграв серию пенальти.

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Очная встреча со старта имела ураганный сценарий. Риоха остался без присмотра перед штрафной и прицельным ударом вывел Алавес вперед. Ответ Севильи получился курьезным. Ламела сам должен был замыкать подачу партнера, но попал в ногу Абкару, от которой мяч залетел в сетку – автогол.

Тот же Ламела получил удар в лицо, встряхнул стойку, а потом наконец забил, когда каркас уже был на его стороне. Севилья не смогла удержать преимущество даже до перерыва. Через 3 минуты Дмитрович не справился с ударом Дуарте в ближний угол. Серб в общем выгладил нервно, хотя после продажи Буну именно он должен стать первым номером "нервионцев".

После отдыха Алавес снова выполнил норму в 2 гола, а вот Севилья долго молчала. 33-летний Кике Гарсия оформил дубль с передач Риохи (2 ассиста+гол) и Гуриди (2 ассиста). Шедевр Мира на 90+7 минуте не сильно испортил настроение хозяевам. Алавес забрал 3 очка и вырвался в середину таблицы. Севилья с третьим поражением подряд сидит среди неудачников первых туров.

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