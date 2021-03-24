"Робота в Минаї? Розмови є, але поки це лише розмови. А щодо моєї дискваліфікації на п'ять років... Була ж і апеляція, яка не розглядалася. Рішення немає. Тому я маю право на роботу.

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Звичайно, бажання працювати в українському футболі є. Я присвятив цьому своє життя. Коментувати те, що було, не хочу. Все стане на свої місця. Постійно говорити про це немає сенсу, тому що будуть вважати, що Севідов виправдовується. Все вже сказано", – заявив Севідов у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, сьогодні Минай залишився без головного тренера – Василь Кобін подав у відставку після розмови з президентом клубу.

Після 19-ти турів Минай посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню, тринадцяту сходинку, маючи у своєму активі 14 очок.

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