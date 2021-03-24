На тренерському містку закарпатської команди відбудуться зміни. Минай буде боротися за виживання в УПЛ вже без Василя Кобіна.

Головний тренер Миная Василь Кобін подав у відставку, повідомляє офіційний сайт закарпатської команди.

Кобін не боїться можливого звільнення з Миная

Рішення про припинення співпраці з клубом було ухвалене після зустрічі з президентом Миная Валерієм Пересоляком.

Нагадаємо, 35-річний фахівець очолив команду у 2019-му. За цей час Минай провів 55 матчів, виграв Першу лігу сезону 2019/20, вийшов у півфінал Кубка України, дебютував в УПЛ. Хто замінить Кобіна на посаді головного тренера, буде оголошено пізніше.

Після 19-ти турів Минай посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню, тринадцяту сходинку, маючи у своєму активі 14 очок.

Мілевський у Минаї: чому перехід легенди у команду Кобіна ризикує закінчитись провалом для всіх