"Работа в Минае? Разговоры есть, но пока это только разговоры. А относительно моей дисквалификации на пять лет... Была и апелляция, которая не рассматривалась. Решения нет. Поэтому я имею право на работу.

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Конечно, желание работать в украинском футболе есть. Я посвятил этому свою жизнь. Комментировать то, что было, не хочу. Все станет на свои места. Постоянно говорить об этом нет смысла, потому что будут считать, что Севидов оправдывается. Все уже сказано", – заявил Севидов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, сегодня Минай остался без главного тренера – Василий Кобин подал в отставку после разговора с президентом клуба.

После 19-ти туров Минай занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю, тринадцатую строчку, имея в своем активе 14 очков.

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