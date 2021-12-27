"Важко в нашому футболі знайти якісь сенсації, але несподіванкою трансфер для мене став. Ми звикли бачити Артема Мілевського гравцем, який бореться за найвищі місця. Зараз же він прийшов в Минай, щоб команда виконала головне завдання – не вилетіти.

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Для мене це неоднозначний перехід. У плані піару, лайків, дзвіночків, відношення преси – це сильний піар-хід. Свого часу ми для цього запрошували в Говерлу Одонкора. Мілевський зможе привернути увагу преси.

Що стосується футбольних справ, то у мене є категорія гравців, які до кінця не розкрили свій талант. У цей список у мене входить і Мілевський. Футбольні якості Артема не викликають сумнівів. Якщо заглибитися, то ми побачимо, що Кобін і Мілевський – однолітки. Цікаво подивитися, як Василь зможе впоратися з підходом до гравця.

Будь-який прихід зірок в невеликі команди не завжди приводив до сплеску результативності та набрання очок. Мілевський допоможе команді – однозначно, але як з ним будуть справлятися керівники? Я сподіваюся, що Кобін і керівництво Миная переконають Артема викладатися на сто відсотків, інакше важко буде виправдати перехід. Артем – значуща фігура в українському футболі, багато хто сприйме його повернення в УПЛ лебединою піснею", – цитує Севідова UA-Футбол з посиланням на подкаст "Халат Мілевського".

Нагадаємо, Мілевський підписав контракт із Минаєм у четвер. Перший зимовий новачок закарпатців зароблятиме орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць.

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