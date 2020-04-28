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Севідов подасть апеляцію на рішення КДК УАФ – тренер шокований 5-річною дискваліфікацією

28 квітня 18:56 1062 Читать на русском
Севідов подасть апеляцію на рішення КДК УАФ – тренер шокований 5-річною дискваліфікацією
Олександр Севідов / фото з відкритих джерел

Відомий український тренер не збирається миритися з 5-річним відстороненням від футболу за причетність до договірних матчів.

Нагадаємо, 28 квітня КДК УАФ оголосив рішення у справі ФК Суми. За порушення Кодексу етики та чесної гри клуб позбавлений професіонального статусу та отримав заборону на участь у змаганнях ПФЛ сезону 2020/21.

Олександр Севідов, який свого часу працював у Сумах, теж визнаний винним. 50-річний наставник отримав дискваліфікацію на 5 років та ще стільки ж умовно. Втім, тренер планує скористатися правом на оскарження рішення КДК УАФ.

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"Ви бачили попереднє рішення КДК? Знайдіть і прочитайте, є там Севідов, чи ні. Тоді і буду коментувати. Справу вирішили переглянути через апеляцію. Але апеляцію чию? Згадайте, було перше рішення, і на нього деякі футболісти і тренери, які не були з ним згодні, подали апеляцію.

Я не подавав, мене не викликали в апеляційний комітет, мене там не було. Але потім раптом знову рішення і знову Севідов з'являється. Як же так? Ми ж хотіли Севідова звинуватити? Треба повертати. Розумієте всю безглуздість? Ви прочитайте перше рішення КДК, де дискваліфікували і знищили Суми. І тепер вдруге знищили клуб Суми. Тобто, два рази прибрали Суми. Тут доходить до смішного.

А якщо те рішення не вступило в силу, то у мене питання – де клуб Суми і як з ним вчинити зараз? Значить, він повинен був грати в Першій лізі? Його незаконно розформували?

Я буду подавати апеляцію на рішення КДК. Але спочатку дістати мотиваційну частину. Все робиться за законом. Ви звернули увагу, коли вийшло рішення КДК? 12 березня. А сьогодні яке? 28 квітня. Де півтора місяці це рішення було? Все буду робити по закону, як і робив завжди. Є рішення КДК, буде мотиваційна частина. Будемо дивитися, за що. Буду розсилати медіа всі матеріали КДК. Нехай люди бачать, за що карають людину", – сказав Севідов для Tribuna.

До слова, раніше Севідов очолював Металург Донецьк, Сталь, Карпати, Маріуполь, Металіст, Говерлу та низку інших команд. Останнім місцем його роботи була болгарська Верея.

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Теги
УАФ КДК УАФ Договірні матчі Олександр Севідов Олександр Севідов Суми Суми
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