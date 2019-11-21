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КДК УАФ перегляне справу ПФК Суми та Севідова – тренер ризикує отримати дискваліфікацію за договірні матчі

11:13 1075 Читать на русском
КДК УАФ перегляне справу ПФК Суми та Севідова – тренер ризикує отримати дискваліфікацію за договірні матчі
Олександр Севідов / фото із соцмереж

Покарання гравцям та функціонерам ПФК Суми за участь у договірних матчах може бути переглянуте.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ сьогодні повторно розгляне справу ПФК Суми. Раніше Апеляційний комітет УАФ повернув матеріали на повторний розгляд, зазначає Sportarena.

У квітні 2019 року ПФК Суми був позбавлений професіонального статусу, а кілька гравців отримали довічну дискваліфікацію за участь у договірних матчах. Втім, рішення наразі не набрало чинності.

Олександр Севідов, який у той час працював тренером-консультатом Сум, тоді уникнув покарання. Раніше була інформація, що він може бути довічно відсторонений від футболу.

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Теги
КДК УАФ УАФ Суми Суми Перша ліга Договірні матчі Олександр Севідов Олександр Севідов
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