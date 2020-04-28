ФК Суми офіційно позбавили професіонального статусу – двоє гравців отримали довічну дискваліфікацію

Клуб з Першої ліги отримав жорстке покарання за організацію та участь у матчах з фіксованим результатом.

ФК Суми позбавлено статусу професіонального клубу та заборонено брати участь у змаганнях ПФЛ наступного сезону, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Двом гравцям Сум Єгору Луговому та Олегу Давидову заборонено здійснювати будь-яку діяльність пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), довічно.

Також дискваліфікацію на 5 років та на 5 років умовно отримав відомий український фахівець Олександр Севідов.

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