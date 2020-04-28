Севидов подаст апелляцию на решение КДК УАФ – тренер шокирован 5-летней дисквалификацией

Известный украинский тренер не собирается мириться с 5-летним отстранением от футбола за причастность к договорным матчам.

Напомним, 28 апреля КДК УАФ огласил решение по делу ФК Сумы. За нарушение Кодекса этики и честной игры клуб лишен профессионального статуса и получил запрет на участие в соревнованиях ПФЛ сезона 2020/21.

Александр Севидов, который в свое время работал в Сумах, тоже признан виновным. 50-летний наставник получил дисквалификацию на 5 лет и еще столько же условно. Впрочем, тренер планирует воспользоваться правом на обжалование решения КДК УАФ.

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"Вы видели предыдущее решение КДК? Найдите и прочитайте, есть ли там Севидов, или нет. Тогда и буду комментировать. Дело решили пересмотреть из-за апелляции. Но апелляции чьей? Вспомните, было первое решение, и на него некоторые футболисты и тренеры, которые с ним не согласны, подали апелляцию.

Я не подавал, меня не вызвали в апелляционный комитет, меня там не было. Но потом вдруг снова решение и снова Севидов появляется. Как же так? Мы хотели Севидова обвинить? Надо возвращать. Понимаете всю нелепость? Вы прочитайте первое решение КДК, где дисквалифицировали и уничтожили Сумы. И теперь во второй раз уничтожили клуб Сумы. То есть, два раза убрали Сумы. Здесь доходит до смешного.

А если то решение не вступило в силу, то у меня вопрос – где клуб Сумы и как с ним поступить сейчас? Значит, он должен был играть в Первой лиге? Его незаконно расформировали?

Я буду подавать апелляцию на решение КДК. Но сначала получить мотивационную часть. Все делается по закону. Вы обратили внимание, когда вышло решение КДК? 12 марта. А сегодня какое? 28 апреля. Где полтора месяца это решение было? Все буду делать по закону, как и делал всегда. Есть решение КДК, будет мотивационная часть. Будем смотреть, за что. Буду рассылать медиа все материалы КДК. Пусть люди видят, за что наказывают человека",– сказал Севидов для Tribuna.

К слову, ранее Севидов возглавлял Металлург Донецк, Сталь, Карпаты, Мариуполь, Металлист, Говерлу и ряд других команд. Последним местом его работы была болгарская Верея.

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