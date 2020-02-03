Сетьєн: Матч з Леванте міг закінчитися 8:3 – Барселона занадто багато дозволяє суперникам

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився враженнями після матчу 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Леванте (2:1).

"Я задоволений багатьма речами, але не всім. Ми допустили занадто багато ударів. Ми дуже добре провели перший тайм і, думаю, могли б забити більше. Але трохи втратили контроль у другій половині зустрічі і даремно пропустили, однак в цілому це була гарна командна робота.

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Те, що ми занадто багато дозволяємо суперникам, турбує мене, адже це змушує нас намагатися забити більше. Так, у нас було багато моментів і цей матч міг закінчитися з рахунком 8:2 або 8:3.

Фаті розвивається, у нього великий потенціал. Він все робить дуже добре. Цей день для нього історичний завдяки голам, а також допомозі команді. Його робота в обороні була важливою", – цитує Сетьєна видання Marca.

Нагадаємо, вчора Барселона у матчі 22-го туру Ла Ліги завдяки дублю Ансу Фаті мінімально здолала Леванте 2:1 і перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, на 3 очки відстаючи від Реала.

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