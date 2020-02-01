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Сетьєн: Коли бачу, як тренується Дембеле, на очі навертаються сльози

13:05 927 Читать на русском
Сетьєн: Коли бачу, як тренується Дембеле, на очі навертаються сльози
Усман Дембеле / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн оцінив старання нападника "синьо-гранатових" Усмана Дембеле, який продовжує відновлюватися після травми.

"Ми ще не розмовляли з Дембеле. Як і у більшості, в його грі є моменти, які необхідно поліпшити. Проте слід пам'ятати, що Дембеле і ряд інших гравців – ще діти. Але вони віддані справі, бачу це. На очі навертаються сльози, коли бачу, з якою інтенсивністю і цілеспрямованістю тренується Дембеле. Я в захваті від нього", – цитує Сетьєна Sport.es.

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Нагадаємо, у листопаді Дембеле отримав травму м'яза стегна і протягом 7 тижнів проходив курс реабілітації в Катарі. Очікується, що французький форвард зможе тренуватися без обмежень через 7-10 днів.

В поточному сезоні Прімери Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом. 22-річний француз приєднався до Барси влітку 2017-го, перейшовши з Борусії Д.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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