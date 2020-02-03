Сетьен: Матч с Леванте мог закончиться 8:3 – Барселона слишком много позволяет соперникам

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился впечатлениями после матча 22-го тура чемпионата Испании против Леванте (2:1).

"Я доволен многими вещами, но не всем. Мы допустили слишком много ударов. Мы очень хорошо провели первый тайм и, думаю, могли бы забить больше. Но немного потеряли контроль во второй половине встречи и зря пропустили, однако в целом это была хорошая командная работа.

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То, что мы слишком много позволяем соперникам, беспокоит меня, ведь это заставляет нас стараться забить больше. Да, у нас было много моментов и этот матч мог закончиться со счетом 8:2 или 8:3.

Фати развивается, у него большой потенциал. Он все делает очень хорошо. Этот день для него исторический благодаря голам, а также помощи команде. Его работа в обороне была важной", – цитирует Сетьена издание Marca.

Напомним, вчера Барселона в матче 22-го тура Ла Лиги благодаря дублю Ансу Фати минимально одолела Леванте 2:1 и находится на второй строчке турнирной таблицы, на 3 очка отставая от Реала.

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