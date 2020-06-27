Сетьєн – про втрату очок із Сельтою: Тепер у Барселони немає права на помилку

Головний тренер Барселони поділився думками щодо поєдинку 32-го туру Ла Ліги проти Сельти (2:2).

"Суперник пішов на великий ризик в останні кілька хвилин і зміг відзначитися голом, який дав їм очко. Ми не повинні були опинятись в подібній ситуації, тому що грали набагато краще ніж суперник в першому таймі.

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Ми повинні були піти на перерву з більш комфортним рахунком. Думаю, що футбол несправедливий. Наприклад, здається неймовірним, що удар головою Піке не потрапив у ціль. Барселона багато зробила добре. Нам безумовно не вистачає того, щоб конвертувати нашу гру в голи. Нашої переваги в першому таймі було достатньо, щоб виграти матч і спокійніше почати другий тайм. Іноді забитий гол – питання фарту.

Так, 11 матчів тому у нас була перевага в два очки, і тепер, якщо наш суперник виграє, у них буде така перевага. Зараз у нас майже немає права на помилку, і теоретично ми повинні виграти всі наші матчі і сподіватися, що наш суперник оступиться. Ми будемо намагатися набирати максимальну кількість очок", – розповів Кіке Сетьен для Marca.

Нагадаємо, за 6 турів до завершення Прімери, Реал поступається Барсі на одне очко, але у мадридців ще є гра в запасі.

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