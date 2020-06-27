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Сельта – Барселона: Суарес повідомив, що може допомогти каталонцям у боротьбі за Ла Лігу

22:10 - Читать на русском
Сельта – Барселона: Суарес повідомив, що може допомогти каталонцям у боротьбі за Ла Лігу
Луїс Суарес / Фото Diario AS

Форвард Барселони Луїс Суарес розчарований грою своєї команди у матчі проти Сельти (2:2), незважаючи на свій дубль.

50’ Федір Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луїс Суарес 20’
Луїс Суарес 67’
20’ Луїс Суарес
50’ Федір Смолов
67’ Луїс Суарес
88’ Яго Аспас

"Відчуття негативні. Ми втратили два очки в боротьбі за Ла Лігу. Все було в наших руках, і тепер ми повинні чекати, поки Реал втратить очки.

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Ми відчуваємо розчарування з приводу того, що втратили два очки. Для нас і для Реала важкі матчі ще попереду. З Сельтою була складна виїзна гра, така ж буде і з Вільярреалом. Наступного тижня ще й з Атлетіко вдома зіграємо.

Нам потрібно виправити помилки, щоб стати кращими. Я щасливий, що допоміг команді, але відчуваю сум і розчарування", – цитує Суареса Marca.

Нагадаємо, за 6 турів до завершення Прімери, Реал поступається Барсі на одне очко, але у мадридців ще є гра в запасі.

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Барселона Барселона Іспанія Сельта - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Луїс Луїс Суарес
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