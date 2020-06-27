Сельта – Барселона: Суарес повідомив, що може допомогти каталонцям у боротьбі за Ла Лігу

Форвард Барселони Луїс Суарес розчарований грою своєї команди у матчі проти Сельти (2:2), незважаючи на свій дубль.

"Відчуття негативні. Ми втратили два очки в боротьбі за Ла Лігу. Все було в наших руках, і тепер ми повинні чекати, поки Реал втратить очки.

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Ми відчуваємо розчарування з приводу того, що втратили два очки. Для нас і для Реала важкі матчі ще попереду. З Сельтою була складна виїзна гра, така ж буде і з Вільярреалом. Наступного тижня ще й з Атлетіко вдома зіграємо.

Нам потрібно виправити помилки, щоб стати кращими. Я щасливий, що допоміг команді, але відчуваю сум і розчарування", – цитує Суареса Marca.

Нагадаємо, за 6 турів до завершення Прімери, Реал поступається Барсі на одне очко, але у мадридців ще є гра в запасі.

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